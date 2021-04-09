Названы причины плохого спроса на российские продукты за рубежом
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Значительно увеличить поставки российской продукции за рубеж можно только с помощью структурных изменений в экономике, потому что простого снижения транспортных издержек и снятия барьеров на внешних рынках недостаточно. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на опрос предприятий, проведенного Банком России.
Отмечается, что российские товары не слишком пригодны для экспорта по ряду объективных причин. Среди компаний, которые не вышли на зарубежные рынки, 36% объяснили ситуацию несоответствием продукции спросу. Для экспортеров второй по значимости причиной стала высокая себестоимость товаров, из-за которой они не выдерживают конкуренции.
В числе основных проблем также были названы транспортно-логистические. В результате 90% неэкспортеров не собираются выходить на зарубежные рынки. В свою очередь, только у 35% есть планы по поставкам своей продукции за рубеж в ближайшие три года.
Из документа следует, что главным фактором для решения об экспорте остается размер компаний. Среди крупных хоть какие-то поставки за рубеж ведут 71% производителей, среди средних — 62%, а среди малых — 38%.
Помимо этого, можно проследить четкую зависимость между производительностью предприятия и экспортом — чем выше этот параметр, тем больше продукции идет за рубеж. Более того, производительность выше у компаний, которые имеют постоянные контракты.
Авторы доклада резюмируют, что слабость рубля, которая сделает более дешевой рабочую силу, не позволит качественно увеличить экспорт, но повысит доходы нынешних экспортеров, в первую очередь самых крупных компаний. Проблема в том, что для качественных изменений нужна модернизация, а она связана с закупкой иностранного оборудования. Потребность в нем испытывают 70% компаний, от импорта сырья и комплектующих зависят 65%.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210409/833424812.html