МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Значительно увеличить поставки российской продукции за рубеж можно только с помощью структурных изменений в экономике, потому что простого снижения транспортных издержек и снятия барьеров на внешних рынках недостаточно. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на опрос предприятий, проведенного Банком России. СМИ предупредили о скором скачке цен на ряд продуктов

Отмечается, что российские товары не слишком пригодны для экспорта по ряду объективных причин. Среди компаний, которые не вышли на зарубежные рынки, 36% объяснили ситуацию несоответствием продукции спросу. Для экспортеров второй по значимости причиной стала высокая себестоимость товаров, из-за которой они не выдерживают конкуренции.

В числе основных проблем также были названы транспортно-логистические. В результате 90% неэкспортеров не собираются выходить на зарубежные рынки. В свою очередь, только у 35% есть планы по поставкам своей продукции за рубеж в ближайшие три года.

Из документа следует, что главным фактором для решения об экспорте остается размер компаний. Среди крупных хоть какие-то поставки за рубеж ведут 71% производителей, среди средних — 62%, а среди малых — 38%.

Помимо этого, можно проследить четкую зависимость между производительностью предприятия и экспортом — чем выше этот параметр, тем больше продукции идет за рубеж. Более того, производительность выше у компаний, которые имеют постоянные контракты.

Авторы доклада резюмируют, что слабость рубля, которая сделает более дешевой рабочую силу, не позволит качественно увеличить экспорт, но повысит доходы нынешних экспортеров, в первую очередь самых крупных компаний. Проблема в том, что для качественных изменений нужна модернизация, а она связана с закупкой иностранного оборудования. Потребность в нем испытывают 70% компаний, от импорта сырья и комплектующих зависят 65%.