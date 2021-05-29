2021-05-29T03:58:50+03:00
2021-05-29T03:58:50+03:00
2021-05-29T03:58:50+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210529/833787261.html
В России зафиксирован ажиотажный спрос на кредитки
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Отечественные кредитные организации в апреле выдали 1,24 миллиона кредитных карт c общим кредитным лимитом более 88 миллиардов рублей, отметили "Известия". По сравнению с апрелем... ПРАЙМ, 29.05.2021
банки, кредит, окб, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Отечественные кредитные организации в апреле выдали 1,24 миллиона кредитных карт c общим кредитным лимитом более 88 миллиардов рублей, отметили "Известия".
По сравнению с апрелем предыдущего года число выданных кредиток увеличилось в три раза, сообщили Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Банк России указал, что высокий спрос на кредитки объясняется пандемией.
Средний лимит по кредиткам в апреле равнялся 71500 рублей. В 2020 году россияне тратили на 8300 рублей меньше.
Названы 30 регионов, которые опережают соседей по количеству выпущенных кредитных карт. С января по апрель 2021 года лидируют:
- Ставрополье — +46%
- Иркутская область — +42%
- Кемеровская область и Пермский край — по +40%.
Меньше всего кредиток получило население Воронежской области. Там прирост спроса составил 17%.