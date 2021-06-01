2021-06-01T11:16:26+03:00
2021-06-01T11:16:26+03:00
2021-06-01T11:16:26+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210601/833810249.html
Почта России получила разрешение на дистанционную продажу лекарств
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Росздравнадзор выдал "Почте России" разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами. Об пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу компании... ПРАЙМ, 01.06.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Росздравнадзор выдал "Почте России" разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами. Об пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу компании.
Итак, "Почта России" начнет торговлю препаратами на сайте market.pochta.ru и осуществлять доставку лекарств курьерами с оплатой при получении.
Помимо этого компания намерена предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.
Разрешение распространяется только на безрецептурные препараты.
Для доставки термолабильных лекарств у курьеров появятся термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами: они смогут фиксировать соблюдение условий хранения и необходимого температурного режима.
В планах компании: получить разрешение на оптовую торговлю.