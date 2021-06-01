МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Росздравнадзор выдал "Почте России" разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами. Об пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу компании. Что изменится для мигрантов в России в июне

Итак, "Почта России" начнет торговлю препаратами на сайте market.pochta.ru и осуществлять доставку лекарств курьерами с оплатой при получении.

Помимо этого компания намерена предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.

Разрешение распространяется только на безрецептурные препараты.

Для доставки термолабильных лекарств у курьеров появятся термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами: они смогут фиксировать соблюдение условий хранения и необходимого температурного режима.

В планах компании: получить разрешение на оптовую торговлю.