МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российские власти обратились к ретейлерам с призывом повысить закупочные цены на куриные яйца, пишет "Коммерсант".

Таким образом Минпромторг хочет не допустить сокращения поголовья кур и дефицита яиц в дальнейшем.

"Сейчас наша задача — убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье кур и мы не получили дефицит; это опасно, — отметил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Напомним, в мае "Ведомости" писали о том, что производители куриных яиц в России попросили Минпромторг решить проблему с "критическим снижением" закупочных цен на свою продукцию. В частности, они писали, что закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи, а также на фоне роста издержек.

В этой ситуации производителям невыгодно работать в убыток: они вскоре могут пойти на сокращение поголовья птиц, что, в свою очередь, может привести к дефициту яиц.