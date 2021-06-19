БРЮССЕЛЬ, 19 июн — ПРАЙМ. Уход Армении от бренда "коньяк" укрепит его защиту во всем мире, заявил РИА Новости представитель французского Национального межпрофессионального бюро коньяка (Bureau national interprofessionnel du Cognac, BNIC). В России предложили расширить использование маткапитала

Правительство Армении в июне одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану 3 миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции. Реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках. Отмечалось, что проект реализуется в соответствии с соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении с ЕС, подписанным в 2017 году и окончательно вступившим в силу в марте нынешнего года.

"Это решение… укрепляет и расширяет защиту наименования "коньяк" во всем мире", — сказал представитель бюро.

BNIC — это организация, которая осуществляет координацию и принимает решения по вопросам, связанным с коньячной промышленностью. Основная миссия бюро, куда входят и виноградари, и продавцы коньяка, — охрана географического указания "коньяк", содействие экономическому развитию отрасли. BNIC представляет интересы порядка 4,3 тысячи виноделов, 117 профессиональных винокуренных предприятий и 283 торговцев.

Географическое указание — это знак интеллектуальной собственности, гарантирующий конкретное географическое происхождение, определенный метод производства и качество продуктов, которые он обозначает. Таким образом, он гарантирует потребителям подлинность продаваемых продуктов, пояснили в BNIC. Российские промышленники подняли цены

Европейская комиссия обладает исключительной компетенцией вести переговоры о защите географических наименований Евросоюза с международными партнерами, уточнило бюро.

"ЕС всегда стремится защитить географические указания в двусторонних соглашениях на высоком уровне, в частности, чтобы предотвратить их использование", — сказал РИА Новости источник в структурах власти ЕС.

Защита географических указаний ЕС (включая "коньяк") была одним из предметов переговоров между ЕС и Арменией в рамках соглашения от 2017 года. Это соглашение содержит конкретные положения о взаимном признании и защите географических наименований. В частности, предусматривается постепенный отказ от названия "коньяк", рассказал представитель BNIC.