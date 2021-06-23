МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Страны участники ЕАЭС начали обсуждать возможность создания чрезвычайного продовольственного фонда союза, заявил в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук. ЕАЭС увеличил долю рубля во взаиморасчетах

"Пандемия сблизила наши страны…, а также подтолкнула к обсуждению более системных решений, нацеленных на защиту нашего общего рынка и его потребителей", — сказал Оверчук, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы начинаем обсуждать возможность создания чрезвычайного продовольственного фонда союза", — отметил вице-премьер.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.