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В ЕАЭС обсуждают создание чрезвычайного продовольственного фонда
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Страны участники ЕАЭС начали обсуждать возможность создания чрезвычайного продовольственного фонда союза, заявил в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Пандемия сблизила наши... ПРАЙМ, 23.06.2021
фонды, продовольствие, еаэс, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Страны участники ЕАЭС начали обсуждать возможность создания чрезвычайного продовольственного фонда союза, заявил в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Пандемия сблизила наши страны…, а также подтолкнула к обсуждению более системных решений, нацеленных на защиту нашего общего рынка и его потребителей", — сказал Оверчук, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Мы начинаем обсуждать возможность создания чрезвычайного продовольственного фонда союза", — отметил вице-премьер.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.