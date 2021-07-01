МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные ингредиенты "борщевого набора" на сегодняшний день импортируются в РФ, снижение цен на них ожидается в конце июля-августе после сбора нового урожая, говорится в пресс-релизе Минэкономразвития со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут. Морковь в России с начала года подорожала почти в 2,5 раза

В Минэкономразвития прошло межведомственное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы и других органов власти. На совещании были проанализированы данные Росстата об ускорении инфляции в России в период с 22 по 28 июня до 0,23%, что существенно превысило уровень двух предшествующих недель.

Накануне Росстат сообщил о том, что рост цен на овощи в России с 22 по 28 июня в целом замедлился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, лук наконец подешевел, однако с начала года цены на морковь увеличились уже в 2,4 раза по сравнению с концом прошлого года, а на картофель — в 2 раза.

"Ускоренный рост цен продолжается на товары плодоовощной группы, прежде всего на картофель и морковь, однако темпы начали замедляться по сравнению с предыдущими неделями. Как пояснила замглавы Минсельхоза России Оксана Лут, это связано с сокращением внутренних запасов продукции в преддверии поступления нового урожая", — пишет пресс-служба Минэкономразвития. Путин объяснил, почему морковь стоит дороже бананов

"В отдельных регионах РФ сельхозпроизводители уже приступили к уборке картофеля, основные объемы будут собраны в июле-августе. Таким образом, основные ингредиенты "борщевого набора" сегодня импортируются. Снижение цен на них ожидается в конце июля-августе, отметила замминистра", — добавляется в сообщении.

На совещании также был рассмотрен вопрос жительницы Липецка, который прозвучал в среду на прямой линии президента РФ, почему морковь по скидке стоит 110 рублей за килограмм.

"Оксана Лут сообщила, что средние импортные цены на морковь составляют около 500 долларов за тонну, что соответствует розничной цене примерно 40 рублей за килограмм. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил профильным ведомствам проанализировать вместе с регионами структуру ценообразования на этот продукт на предмет необоснованного завышения цен", — указали в релизе.