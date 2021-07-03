МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию является шантажом, при этом россияне точно не останутся без игристого вина, заявил РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович. Ставки акцизов на 2024 год проиндексируют в среднем на 4%

Согласно копии письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Решение объясняется поправками в закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые были приняты в пятницу.

Компания указала, что поправки разрешают использование термина "шампанское" исключительно в отношении российской продукции и обязывают производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино". При этом производители не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка.

"Я считаю, что это письмо — крик на пустом месте. Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался", — сказал Попович.

"Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату", — добавил он.

По мнению президента Союза виноградарей и виноделов, Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России. "И это странно, так как им никто не запрещает называть свою продукцию шампанским. И мы не заставляем называть ее игристым вином", — отметил собеседник агентства.

Компании, продолжил он, надо лишь ответить на вопрос: соответствует ли их продукция российскому стандарту на игристое вино или не соответствует. "Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке. А слово "шампанское" на этикетке им никто не запрещает", — подчеркнул Попович.