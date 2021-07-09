МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Правительства Курской области и Татарстана сообщили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ о выполнении предупреждений, которые касались признаков нарушений при предоставлении субсидий производителям подсолнечного масла и сахара, говорится в сообщении ФАС. ФАС исключила рост цен на жизненно важные лекарства в России

"Правительства Курской области и Республики Татарстан проинформировали ФАС о выполнении предупреждений — благодаря этому региональные производители подсолнечного масла и сахара имеют равный доступ к субсидиям", — сообщает антимонопольное ведомство.

Правительство РФ в начале апреля утвердило правила предоставления регионам в 2021 году средств из федерального бюджета для возмещения части затрат на производство и реализацию в магазины подсолнечного масла и сахара. Одновременно кабинет министров выделил ряду регионов на эти цели 9 миллиардов рублей.

Подобные субсидии могут получить производители, поставляющие продукцию в торговые сети по ценам, которые не превышают 95 рублей за литр подсолнечного масла и 36 рублей за килограмм сахара. Такие уровни оптовых цен были зафиксированы в соглашениях о стабилизации цен на сахар (прекратили действие 1 июня) и подсолнечное масло (действуют до 1 октября 2021 года).

Субсидии предоставляются из региональных бюджетов в порядке, установленном региональными нормативными актами. В июне ФАС сообщила, что в ряде регионов подобные акты содержат, среди прочего, условия, которые противоречат федеральному законодательству и необоснованно ограничивают доступ производителей подсолнечного масла и сахара к субсидиям.