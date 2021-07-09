МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ подготовил проект поправок в правила приобретения и реализации сельскохозяйственной продукции в рамках государственных интервенций, согласно которым правительство может получить право продажи сельхозпродукции из интервенционного фонда в случае сильного роста цен, следует из проекта, который опубликован на портале regulation.gov.ru.

"Проектом постановления предусмотрено наделение Минсельхоза России полномочиями по определению хозяйствующих субъектов, которым будет реализовываться сельскохозяйственная продукция. В соответствии с принятыми подходами сельскохозяйственную продукцию планируется реализовывать, в отношении зерна — мукомольным и хлебопекарным предприятиям, в отношении сахара — организациям торговли", — говорится в пояснительной записке.

Согласно текущей редакции правил, в настоящее время сельхозпродукция в интервенционном фонде может реализовываться без проведения биржевых торгов по решению правительства в ряде случаев, например, для оказания международной гуманитарной помощи или в случае недостатка продукции в регионе в результате опасных для производства природных явлений. Минсельхоз предложил создать неснижаемый запас зерна и сахара

Минсельхоз предлагает включить в перечень случаев, когда кабинет министров может принять решение о продаже товаров из интервенционного фонда без биржевых торгов, "рост цен на сельскохозяйственную продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции".

Согласно другой предлагаемой поправке, правительство сможет принимать решение и о приобретении сельхозпродукции у аграриев или переработчиков. "Кроме того, проектом постановления предлагается исключение возможности проведения залоговых операций в отношении сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) переработанной перерабатывающими организациями", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Зерно из российского интервенционного фонда предполагается продавать отечественным мукомолам и хлебопекам, в сахар — предприятиям торговли, следует из материалов Минсельхоза РФ. Регионы устраняют нарушения по субсидированию производства сахара и масла

В настоящее время в интервенционном фонде хранится лишь зерно — по состоянию на 2 июля объем зерна в фонде составлял 112,2 тысячи тонн. Минсельхоз в пояснительной записке указывает, что министерство предложило сформировать неснижаемый запас зерна в интервенционном фонде в размере 3 миллионов тонн, что соответствует потребности в зерне у производителей муки в течение двух-трех месяцев.

Помимо этого, для обеспечения бесперебойных поставок сахара и стабилизации ценовой ситуации предложено создать аналогичный инструмент по данной продукции, и интервенционный фонд сахара может составить 250 тысяч тонн. Минсельхоз добавляет, что закупка зерна и сахара в интервенционный фонд может пройти в 2022-2023 годах по решению правительства при благоприятных рыночных условиях.

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