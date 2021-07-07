МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство должно принять меры для снижения цен на продукты. Российским фермерам хотят разрешить торговлю на полях Говорит Москва".

Парламентарий уверен, что цены на овощи в стране неоправданно высокие.

"Когда я вижу картошку по 100 рублей за килограмм, у меня, честно говоря, глаза становятся квадратными. Помню, в детстве, у нас семья из трёх человек, нам каждый год от завода выделяли и засаживали пять соток картошки. С этих пяти соток картошки при совершенно катастрофической низкой урожайности мы собирали порядка 11 мешков. 11 мешков на семью из трёх человек нам было выше крыши", — сказал он.

Депутат отметил, что сейчас большое количество земли в России ничем не засеяно.

"Не может в России картошка быть полтора доллара за килограмм даже при низкой урожайности. В некоторых хозяйствах с гектара собирают до 500 тонн. Государство должно создать условия. На наши рынки вывезти картошку — это огромная проблема, потому что рынка у нас нет, а есть российский базар, где полууголовщина, получиновники, полуограничители", — считает Калашников.

Федеральная антимонопольная служба ранее заявила, что власти могут регулировать цены на социально значимую продукцию. Предельная розничная стоимость товаров первой необходимости может быть установлена в том случае, если их цена растет на десять и более процентов в течение 60 дней подряд, с исключением сезонного фактора.

В декабре 2020 года правительство объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты. С производителями были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло отечественного производства.

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