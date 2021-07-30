МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) по итогам первого полугодия 2021 года выросла на 30,5%, до 225,2 миллиарда иен (2,05 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Россельхознадзор отменяет ограничения на импорт индийского табака

Операционная прибыль увеличилась в годовом выражении на 27,8% — до 322,1 миллиарда иен (2,9 миллиарда долларов). Выручка выросла на 11,1%, до 1,14 триллиона иен (около 10,4 миллиарда долларов).

Чистая прибыль во втором квартале составила 111,4 миллиарда иен (1,01 миллиарда долларов), что на 29,4% выше показателя годичной давности. Операционная прибыль увеличилась на 31,6% — до 162 миллиарда иен (1,48 миллиарда долларов). Выручка выросла на 17%, до 597,2 миллиарда иен (5,4 миллиарда долларов).

По итогам 2021 года компания ожидает чистую прибыль на отметке 272 миллиардов иен (2,5 миллиарда долларов), выручку на уровне 2,2 триллиона иен (20 миллиардов долларов), операционную прибыль — в 402 миллиарда иен (3,66 миллиарда долларов).

JTI сообщила также, что за прошлый квартал нарастила общий объем отгрузок в России на 3,3% год к году.

Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".