МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Крупнейший на мировом рынке производитель продуктов питания Nestle предупреждает о росте цен на свои товары во второй половине текущего 2021 года, сообщает CNN. Врач предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"

За первые шесть месяцев цены на продукцию компании выросли на 1,3%.

Планируется, что во втором полугодии увеличение составит около 2%.

Повышени цен обусловлено ростом цен на товары и транспортировку, отмечает производитель.

Nestle поясняет: компания может справиться с ростом цен на некоторые продукты и не повышать цены на свои товары. Например, на кофе. Но в ситуации подорожания перевозок компании нечего противопоставить, поэтому цены будут расти, пояснил исполнительный директор Марк Шнайдер.