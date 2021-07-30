Крупнейший производитель продуктов предупредил о росте цен
Крупнейший производитель продуктов питания Nestle предупреждает о росте цен
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Крупнейший на мировом рынке производитель продуктов питания Nestle предупреждает о росте цен на свои товары во второй половине текущего 2021 года, сообщает CNN.
За первые шесть месяцев цены на продукцию компании выросли на 1,3%.
Планируется, что во втором полугодии увеличение составит около 2%.
Повышени цен обусловлено ростом цен на товары и транспортировку, отмечает производитель.
Nestle поясняет: компания может справиться с ростом цен на некоторые продукты и не повышать цены на свои товары. Например, на кофе. Но в ситуации подорожания перевозок компании нечего противопоставить, поэтому цены будут расти, пояснил исполнительный директор Марк Шнайдер.