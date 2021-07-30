МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Отраслевые винодельческие объединения РФ просят премьер-министра РФ Михаила Мишустина установить переходный период или ввести мораторий на действие закона 345-ФЗ, который изменил требования к производству и обороту винодельческой продукции, говорится в обращении ассоциаций (есть в распоряжении РИА Новости). Минфин обещает предотвратить перебои в импорте винодельческой продукции

"Принятие и вступление в силу вышеуказанных изменений было осуществлено в очень короткий срок и без учета переходного периода, крайне необходимого производителям и участникам рынка для приведения в соответствие новым требованиям номенклатуры, сопровождающей производство и оборот винодельческой продукции", — говорится в документе.

Письмо подписали ассоциация саморегулируемых организаций "Виноградари и виноделы", "Честно", Союз виноградарей и виноделов Дона и Волги, Союз виноградарей и виноделов Дагестана, ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь".

Авторы письма указывают на ряд проблемных аспектов и необходимость разъяснений по ним, просят поручить министерствам и ведомствам разработать временный порядок работы предприятий отрасли до появления новых ГОСТов и нормативных правовых актов.

В частности, 345-ФЗ вводит новые понятия винодельческой продукции (вино молодое, ординарное, выдержаннное, вино наливом, виноградосодержащие напитки, игристое вино и так далее). Между тем, ее бесперебойное производство в условиях нового закона требует гармонизации как минимум 16 стандартов: в письме говорится, что это проблематично, так как большая их часть имеет межгосударственный статус. Кроме того, необходимы вносить изменения в техрегламенты ЕАЭС, а из-за изменения технологий уже потеряли актуальность виды деятельности по производству и обороту винодельческой продукции, которые указаны в лицензиях.

Авторы также обращают внимание, что новым законодательством не было отведено время на использование уже имеющихся этикеток, поэтому производители были вынуждены либо приостановить свою деятельность, либо продолжать работать с несоблюдением законодательных требований.