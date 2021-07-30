МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 30 июля отменяет запрет на импорт табачного сырья из Южно-Африканской Республики (ЮАР) под гарантии компетентного ведомства этой страны, сообщила российская служба. Россельхознадзор отменяет ограничения на импорт индийского табака

"Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства ЮАР о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья и табачных отходов в Российскую Федерацию отменяет запрет на поставки такой продукции из ЮАР с 30 июля 2021 года", — говорится в сообщении.

Российское ведомство с 19 июля запретило поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки — универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству. Позже ограничения на поставки из Бразилии и Индии были отменены.

В пятницу представители Россельхознадзора провели в формате видеоконференции переговоры с департаментом инспекционной работы по здоровью растений министерства сельского хозяйства, земельных реформ и сельскохозяйственного развития ЮАР. В рамках мероприятия обсуждались введенные ограничения.

Служба указывает, что в 2020 году российское ведомство информировало коллег из ЮАР об одном факте обнаружения вредителя при ввозе продукции в Россию, а с начала 2021 года — о девяти случаях. Министерство сельского хозяйства, земельных реформ и сельскохозяйственного развития ЮАР сообщило о предпринимаемых мерах по недопущению поставок зараженных подкарантинных товаров за рубеж.

"Отмечено, что ведомство осуществляет инспекции предприятий, где хранится табачное сырье, а также проводит исследования проб от готовых к отправке грузов и контролирует проведение дезинфекции контейнеров, в которых перевозится продукция", — говорится в сообщении. Представители ЮАР также заявили, что готовы усилить меры по контролю за поставками табачного сырья и табачных отходов в Россию.