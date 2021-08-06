МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Снижение цен на овощи из "борщевого набора" в России отмечается как у производителей, так и у торговых сетей, а при этом наиболее существенное уменьшение зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ. В России резко дорожают стройматериалы

"В России отмечается общая тенденция, связанная со снижением как отпускных, так и розничных цен на позиции из "борщевого набора". Это подтверждается данными Росстата за июль. Снижение цен заметно и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в июле 2021 года. Статистическое ведомство впервые с сентября 2020 года зафиксировало в России продовольственную дефляцию: цены на продовольственные товары снизились на 0,5% в месячном выражении после роста на 0,64% в июне, а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 7,43% с 7,9% месяцем ранее.

С точки зрения отдельных продуктов питания, картофель в России в июле подешевел на 20,3% по сравнению с июнем, огурцы — на 19,5%, помидоры — на 17,9%, свекла — на 16,6%, лук — на 8,1%, морковь — на 4,6%. В то же время стоимость свежей белокочанной капусты за прошлый месяц выросла на 10,8%, чеснока — на 2,8%.

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