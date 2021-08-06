Бензин в России подорожал более чем на 5% с начала года

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Средняя цена бензина в России в июле выросла на 0,7% по сравнению с июнем, с начала года он подорожал на 5,17%, свидетельствуют материалы Росстата.

При этом инфляция в РФ в июле составила 0,31% в месячном выражении, а с начала года потребительские цены выросли на 4,51%.

В годовом выражении розничные цены на бензин в РФ в июле выросли на 5,84%. Инфляция за этот период составила 6,46%. Запасы бензина в России за неделю выросли

Дизельное топливо подорожало за июль также на 0,7% в месячном выражении, а газомоторное топливо — сразу на 4,1%. Минэнерго России сообщило, что уже дало рекомендации компаниям по перераспределению поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ) с экспорта на внутренний рынок, чтобы удовлетворять как бытовые потребности населения в баллонном газе, так и повышенный спрос на газомоторное топливо на АГЗС.

"Растущая динамика спроса на СУГ на биржевых торгах эффективно покрывается производством — ежесуточные поставки СУГ на биржу на начало августа 2021 года составляют 4,6 тысячи тонн, что на 2% выше уровня того же периода 2019 года", — подчеркнули в министерстве. Стоимость СУГ на бирже в пятницу второй день подряд держала исторический рекорд — 46 297 рублей за тонну.

Минэнерго продолжает следить в целом за ситуацией на топливном рынке. Производители держат отгрузки горючего потребителям на высоком уровне — на начало августа ежедневные отгрузки бензина на внутренний рынок были на уровне 2019-2020 годов – 54,8 тысячи тонн АИ-92 и 44,9 тысячи тонн АИ-95. Также ряд НПЗ выходят из сезонных ремонтов, что поддерживает тенденцию высоких отгрузок на внутренний рынок.

Биржевые цены на топливо в России летом этого года несколько раз обновили исторические рекорды. Розничные цены также растут, но более медленными темпами благодаря демпфирующему механизму. Минэнерго России ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливо после завершения сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

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