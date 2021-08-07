МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Сильнейшие морозы в Бразилии, как и рекордно возросшие из-за пандемии коронавируса расходы на доставку грузов, взвинчивают розничные цены на кофе. Как пишет агентство Reuters, в ближайшее время цены на кофейное зерно приблизятся к самому высокому за много лет уровню. IPhone и Samsung сместили с вершины

Стоимость необжаренных кофейных зерен достигла почти семилетнего максимума. Отмечается, что в ближайшее время это заметят не только оптовые компании, но и потребители.

Итак, в США средняя стоимость кофе в розничной торговле в апреле выросла до самого высокого за шесть лет уровня. Это же фиксируется и в магазинах в Бразилии. Эти две страны лидируют в мире по уровню потребления кофе.

Стоимость кофе в дальнейшем будет только расти. После прошедших в июле заморозков в Бразилии — крупнейшей стране-производителе кофе — отраслевая ассоциация Abic рекомендовала бизнесу скорректировать цены для сохранения стабильности.

По оценкам ассоциации, с декабря до конца июля в опте необжаренные зерна подорожали на 80%. Некоторые поставщики, включая лидеров рынка, уже объявили о повышении цен. Из-за подорожания сырья — кофейных зерен — вырастет стоимость потребительской корзины, которая и так уже выросла из-за роста цен на такие продукты, как хлеб, растительное масло и сахар.

Как подсчитали в ООН, индекс мировых цен на еду в июле показал рост в 31% в годовом выражении. Это при том, что многие люди и так испытывают финансовые сложности из-за пандемии.