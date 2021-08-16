МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цены на продукты в небольших магазинах в России в июле выросли на 0,7% по сравнению с июнем, а в годовом выражении — на 6,8%; при этом сильнее всего за месяц подорожали, в частности, творог, пельмени и минеральная вода, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор". Немецкий политик назвал отказ от "Северного потока-2" гибелью Германии

Компания оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, который основан на фактических данных о покупках в несетевой торговле. При его расчете используются 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий.

"В июле цены на продукты выросли на 0,7% по сравнению с июнем и на 6,8% к июлю прошлого года. За месяц сильнее всего подорожали пельмени, творог, сливочное масло и маргарин, вода и молочные десерты", — рассказали в компании.

Пельмени продолжают дорожать: по оценке "Эвотора", их средняя цена в июле выросла на 3% в месячном выражении, как и в июне, а по сравнению с прошлым годом — на 13%. Творог за июль подорожал на 2%, за год — на 11%.

Средняя цена на минеральную воду, а также детские творожки, молочные десерты, пудинги и пюре за месяц выросла на 2%. Сливочное масло и маргарин за месяц также подорожали на 2%, при этом в годовом выражении рост составил только 1%, отметили в компании.

Растительное масло, готовые консервированные блюда и консервированные овощи, а также гречка в июле выросли в цене в среднем на 1%. Между тем, по сравнению с июнем прошлого года растительное масло подорожало на 51%, готовые консервированные блюда ― на 21%, консервированные овощи ― на 19%, а гречка ― на 12%.

Средняя цена на молоко, йогурты, сливки, печенье, мармелад, макароны, каши, лимонады и газировку, а также шоколадные батончики, пряники и молотый кофе в июле по сравнению с июнем выросла на 1%. "Подешевели на 1% к июню томатная паста, сметана, какао и горячий шоколад. На 4% снизились цены на сосиски, сардельки и колбаски. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом они остаются дороже на 112%", — сообщили в компании.

Майонез в июле не дорожал, но по сравнению с прошлым годом цены на него уже прибавили 27%. Средняя цена на выпечку, крупы и каши в июле также не изменилась. В годовом выражении выпечка подорожала на 9%, а крупы и каши ― на 10%.

Средние цены на сыр, кефир, чай, кофе, пшеничную муку, рыбные пресервы, соки, зефир, рис, мюсли и готовые завтраки в июле не изменились.