МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Роскачество ожидает, что производители отечественного винограда из-за климатических проблем в текущем сезоне поднимут цены не менее чем на 30%, говорится в сообщении организации. Минфин предложил запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина

"Цены на виноград в этом сезоне с учетом климатических проблем и рисков сокращения урожая вырастут не менее чем на 30%. Поэтому сдержать рост цен на свою продукцию в этом году смогут только те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников", — приводятся в сообщении слова директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Олеси Буняевой.

"Те, кто закупают виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены от 15-20% за бутылку и более. Розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти еще существенней. Это повысит конкурентоспособность производителей полного цикла", — добавила Буняева.

Себестоимость производства одного килограмма винограда на площади свыше 1 тысячи гектаров эксперты оценивают в диапазоне от 25 до 35 рублей — в зависимости от региона и качества самого виноградника. На площади в несколько сотен гектаров себестоимость может составлять более 45 рублей за килограмм, а на небольших элитных виноградниках — 80-100 рублей. В туриндустрии высказали предложение по развитию винного туризма в России

Закон о виноградарстве и виноделии в РФ, базовый документ для отрасли, вступил в силу 26 июня 2020 года. Он содержит определение вина, нормы его производства, оборота и потребления, а также вводит понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ без применения импортного виноматериала. В связи со вступлением в силу нового закона Роскачество отмечает высокий спрос на отечественный виноград.

"Цена продажи винограда даже добротного среднего качества в Крыму и на Кубани уже превышает 80-100 рублей, а на отдельные сорта при небольшом объеме закупки может доходить и до 200 рублей. Те производители, которые в последние годы системно вкладывались в виноградники, сейчас получили огромное преимущество", — прокомментировал руководитель экспертной группы "Винного гида России" (проект под эгидой Роскачества) Артур Саркисян.