ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ не обсуждает вопрос ограничения торговой наценки, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Замглавы Минпромторга не верит в ценовой сговор торговых сетей

"Нет, такой вопрос не обсуждается", — сказал Евтухов, отвечая на соответствующий вопрос. Он указал, что ситуация с ценами на продукты в России является стабильной, помимо этого — контролируемой как со стороны государства, так и со стороны участников рынка. Последствия от ограничения торговой наценки, продолжил замминистра, затронет всю цепочку поставок, в том числе сельскохозяйственных производителей.

"А это, в свою очередь, может привести к падению инвестиций в сельское хозяйство, следовательно, к сокращению производства и качества продукции. Не хочу никого пугать, но, объективно, такие последствия могут быть. Об этом говорит исторический опыт, и не только нашей страны", — указал он.

Евтухов отметил, что вместо жесткого регулирования цен необходимо использовать механизмы "мягкой силы". "Государству нужно помогать выстраивать прямые партнерские отношения между участниками рынка, а торговым операторам — сокращать объем продукции, которая закупается на тендерах", — добавил замглавы Минпромторга. Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты

Он напомнил, что в последние годы были приняты поправки в закон о регулировании торговой деятельности в России, которые позволили сбалансировать рыночную силу ритейлеров и поставщиков продуктов. С другой стороны, продолжил замминистра, и сами торговые сети откликаются на предпринимаемые меры.

"Вообще, именно благодаря нашему ритейлу мы смогли достойно пройти период ограничений из-за коронавируса в прошлом году: у нас не было ни дефицита продуктов, ни роста цен. Торговые сети закупали впрок достаточное количество товаров, некоторые позиции до сих пор ещё не распроданы", — заметил Евтухов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.