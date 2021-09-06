МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", не получала уведомления от управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Рязанской области о возбуждении дела из-за цен на овощи, однако подозрения УФАС в установлении монопольно высоких цен на плодоовощную продукцию не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе X5. "Магнит" и "Пятерочку" обвинили в монопольно высоких ценах на овощи

ФАС в понедельник сообщила, что управление по Рязанской области возбудило дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" по признакам установления монопольно высоких цен на овощи. Данные по итогам оценки обоснованности повышения цен на социально значимые продукты показали, что "Магнит" и "Пятерочка", реализуя летом 2021 года картофель, лук, капусту и морковь, устанавливали торговую наценку к ценам закупки на уровне свыше 50%, а в ряде случаев она превышала 100%.

"Мы пока не получали официальное уведомление от УФАС Рязанской области о возбуждении дела, но заинтересованы в конструктивном диалоге с антимонопольной службой и предоставим всю необходимую информацию для проверки", — сообщили в свою очередь в X5.

"Подозрения УФАС в установлении торговыми сетями монопольно высоких цен на плодоовощную продукцию не отражают реальную ценовую ситуацию в наших магазинах. В течение лета наценка на овощи постоянно менялась в зависимости от цены закупки и объема поставок, значительную часть лета наценка на картофель и морковь была отрицательной", — указали в ритейлере.

Так, добавили в X5, средняя наценка в магазинах "Пятерочка" в Рязанской области на репчатый лук составляла 14%, на белокочанную капусту — 4%, а на картофель и морковь она была отрицательной — минус 4% и минус 14% соответственно.