ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Российские торговые сети на всякий случай продолжают поддерживать повышенные запасы товаров, сформированные в прошлом году на фоне пандемии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты

"Да, на всякий случай держат (повышенные запасы — ред.), поскольку ситуация все равно остается не до конца предсказуемой", — сказал Евтухов.

По данным Росстата, товарные запасы в российских организациях розничной торговли на конец июля были сформированы на 38 торговых дней. В денежном выражении запасы на конец июля, по данным статистического ведомства, составляли 2,236 триллиона рублей. Запасы на конец июня были сформированы на 39 торговых дней и составляли 2,239 триллиона рублей, в июле 2020 года — на 37 дней (1,936 триллиона рублей).

С точки зрения отдельных продуктов, запасы мяса и мясных продуктов на 1 августа 2021 года в предприятиях розничной торговли, которые не относятся к малому бизнесу, были сформированы на 8 торговых дней, как и на 1 июля текущего года. Обеспеченность запасами мясных консервов была на уровне 48 дней против 55 дней торговли на начало июля. Что будет с ценами на подсолнечное масло

Запасы растительного масла на начало августа были сформированы на 21 торговый день (против 22 дней на начало июля), молочных продуктов — на 11 дней (на том же уровне), сахара — на 8 дней торговли (против 12 дней), соли — на 20 дней (против 25 дней), муки — на 18 дней (против 21 дня на 1 июля), круп — на 22 дня (против 23 дней), макаронных изделий — на 25 дней (на том же уровне).

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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.