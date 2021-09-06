Замглавы Минпромторга Евтухов: торговые сети РФ продолжают поддерживать повышенные запасы товаров
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Российские торговые сети на всякий случай продолжают поддерживать повышенные запасы товаров, сформированные в прошлом году на фоне пандемии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Да, на всякий случай держат (повышенные запасы — ред.), поскольку ситуация все равно остается не до конца предсказуемой", — сказал Евтухов.
По данным Росстата, товарные запасы в российских организациях розничной торговли на конец июля были сформированы на 38 торговых дней. В денежном выражении запасы на конец июля, по данным статистического ведомства, составляли 2,236 триллиона рублей. Запасы на конец июня были сформированы на 39 торговых дней и составляли 2,239 триллиона рублей, в июле 2020 года — на 37 дней (1,936 триллиона рублей).
С точки зрения отдельных продуктов, запасы мяса и мясных продуктов на 1 августа 2021 года в предприятиях розничной торговли, которые не относятся к малому бизнесу, были сформированы на 8 торговых дней, как и на 1 июля текущего года. Обеспеченность запасами мясных консервов была на уровне 48 дней против 55 дней торговли на начало июля.
Запасы растительного масла на начало августа были сформированы на 21 торговый день (против 22 дней на начало июля), молочных продуктов — на 11 дней (на том же уровне), сахара — на 8 дней торговли (против 12 дней), соли — на 20 дней (против 25 дней), муки — на 18 дней (против 21 дня на 1 июля), круп — на 22 дня (против 23 дней), макаронных изделий — на 25 дней (на том же уровне).
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210906/834610897.html