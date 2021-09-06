МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Магнит" не получал уведомления от управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Рязанской области о возбуждении дела из-за цен на овощи, компания готова предоставить любую дополнительную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита". Российские торговые сети поддерживают повышенные запасы товаров

ФАС в понедельник сообщила, что управление по Рязанской области возбудило дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" по признакам установления монопольно высоких цен на овощи. Данные по итогам оценки обоснованности повышения цен на социально значимые продукты показали, что "Магнит" и "Пятерочка", реализуя летом 2021 года картофель, лук, капусту и морковь, устанавливали торговую наценку к ценам закупки на уровне свыше 50%, а в ряде случаев она превышала 100%.

"Средние наценки "Магнита" в Рязанской области на лук и капусту в августе были отрицательными, на молодой картофель и морковь — 5% и 17% соответственно. При этом фактическая доходность "Магнита" по данным категориям товаров находится в отрицательной зоне", — сообщили в свою очередь в ритейлере.

"Компания пока не получала уведомления от ФАС о возбуждении дела. "Магнит" всегда открыт к взаимодействию с ведомством и готов предоставить любую дополнительную информацию", — добавили в компании.