МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Роскачество в результате исследования тушеной свинины обнаружила недостаточное содержание белка в большинстве образцов и расхождение некоторых из них с маркировкой, говорится в сообщении организации. Эксперты "Роскачества" дали советы по выбору арбуза

"Роскачество провело исследование тушеной свинины высшего и первого сорта 19 торговых марок. Вся продукция произведена в России. В большинстве исследованной продукции содержание белка оказалось ниже установленных нормативов", — сообщается в материалах организации.

Кроме того, в некоторых образцах фактический состав не соответствовал заявленному в маркировке, например, недопустимые ГОСТом пищевые добавки и загустители. "К сожалению, надпись "ГОСТ 32125" на упаковке тушеной свинины нельзя считать гарантией того, что в банке наверняка качественный продукт", — пишут эксперты.

Так, согласно ГОСТУ, содержание белка в консервах высшего сорта, выработанных после 1 января 2020 года, должно быть не менее 16%, напоминают в Роскачестве, а в консервах первого сорта — не менее 13%; содержание основного продукта — мяса и жира, — не менее 59% и не менее 57%.

Между тем, у 13 образцов массовая доля белка варьировалась от 7,35% до 13,3%. Содержание мяса и жира выше нормы выявлено в восьми образцах, тогда как в остальных 11 было ниже установленных норм. Российские переработчики предложили квоту на беспошлинный ввоз мяса

Эксперты поясняют, что свинина является основным ингредиентом в мясных консервах высшего или первого сорта, а в мясорастительных консервах, изготовленных по документации изготовителя, таким ингредиентом является соевый белок: он должен быть указан в составе на первом месте.

"В первом случае в маркировке должны быть указаны "консервы мясные" и соответствующий ГОСТ 32125, во втором — "консервы мясорастительные" и допустимо наличие слова "тушенка" в наименовании продукции", — пояснили в организации.

Между тем, исследование не выявило синтетических красителей, пестицидов, опасного содержания тяжелых металлов и отклонений по микробиологическим показателям.