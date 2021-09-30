МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на ряд потребительских товаров, ввозимых из стран Евросоюза. Об этом сообщают "Ведомости".

Речь идет о некоторых видах алкогольной продукции, включая пиво, а также о парфюмерии и декоративной косметике. Кроме того, рассматривается повышение пошлин на сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и другие товары.

"Ведомости" подчеркивают, что размер пошлин пока еще не установлен, но ставки могут оказаться вплоть до запретительных. Источники издания предполагают, что такой шаг может стать ответом на введенные в 2018 году и продленные в июне ограничения ЕС на импорт стали. В Минпромторге пояснили, что "у России появилось право приостановить торговые уступки для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортеров", причем такая мера соответствует правилам ВТО.