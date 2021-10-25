МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Рост цен на лекарственные препараты в России за январь — июнь 2021 года составил 7,6%, но по некоторым позициям фиксировалось и двукратное удорожание, рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Но ситуация постепенно стабилизируется: по итогам сентября годовая инфляция снизилась до 7,1%. Эксперты определили самые популярные лекарства в эпоху COVID

Причин роста цен на медикаменты несколько. "Производители испытывают давление со стороны поставщиков фармацевтических субстанций — они существенно дорожают из-за укрепления спроса в ходе пандемии, — отметил Беспалов. — Одновременно очень сложная ситуация складывалась на валютном рынке, рубль девальвировался, а цены в абсолютном большинстве контрактов о поставках сырья номинированы в валюте. Также можно назвать ажиотажный спрос на отдельные препараты, влияние системы маркировки, пересмотр цен на препараты ЖНВЛП (они выравнивались к уровню референтных стран), что, в свою очередь, привело к компенсационному повышению цен на другие позиции".

При этом Беспалов предупредил о дальнейшем росте цен на лекарства. "Пока ситуация на валютном рынке стабильна, и курс рубля даже растет, что, скорее, позитивно для отрасли и потребителей. Затраты на маркировку тоже в основном понесены и компенсированы. Остается фактор укрепления спроса в ходе увеличения заболеваемости. Тут, к сожалению, прогноз пока довольно неблагоприятный: заболеваемость растет, а это неизбежно будет сказываться на спросе и росте цен. Скорее всего, четвертый квартал года будет сопровождаться ростом инфляции, но о каких величинах будет идти речь, пока сказать очень сложно", — отмечает эксперт.