2021-10-25T12:03:41+03:00

2021-10-25T12:03:41+03:00

2021-10-25T12:03:41+03:00

2021

https://1prime.ru/consumer_markets/20211025/835030850.html

Песков рассказал, что влият на цены в России

Потребрынок

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ВЛАСТИ РФ ПОСТОЯННО МОНИТОРЯТ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, НО ЕСТЬ ЕЩЕ ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНЪЮНКТУРА — ПЕСКОВ ПРАЙМ, 25.10.2021

потребрынок, бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60