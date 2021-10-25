Песков рассказал, что влият на цены в России
ВЛАСТИ РФ ПОСТОЯННО МОНИТОРЯТ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, НО ЕСТЬ ЕЩЕ ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНЪЮНКТУРА — ПЕСКОВ
https://1prime.ru/consumer_markets/20211025/835030850.html
Авто
Платные дороги в России могут подорожать
Пандемия коронавируса
В России установлен новый максимум случаев заражения COVID за сутки
Торги
Мосбиржа вместе с участниками изучает режим круглосуточной торговли
Кибербезопасность
Эксперт назвал самые опасные номера телефонов
Повышение цен в России
Поставщики объяснили причины подорожания гречки
Личный кошелек
Эксперт объяснил, в чем лучше держать сбережения до конца года
Глобальный энергокризис
Посол Германии заявил об общеевропейском масштабе энергокризиса
Банки
Эксперты предупредили о возможном уходе заемщиков из банков к нелегалам
ВЛАСТИ РФ ПОСТОЯННО МОНИТОРЯТ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, НО ЕСТЬ ЕЩЕ ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНЪЮНКТУРА — ПЕСКОВ
https://1prime.ru/consumer_markets/20211025/835030850.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.