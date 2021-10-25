МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В Кремле надеются на продолжение диалога по поставкам газа в Молдавию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позиция "Газпрома" по этому вопросу предельно понятна и проста, она носит коммерческий характер и включает в себя известные скидки, добавил он.

Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии по газовому вопросу, уточнил его пресс-секретарь.

"Нет, у президента пока нет в планах, но с другой стороны как-то продолжать диалог надо. <…> Надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться",- сказал Песков.