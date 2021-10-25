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Кремль надеется на продолжение диалога по поставкам газа в Молдавию
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В Кремле надеются на продолжение диалога по поставкам газа в Молдавию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позиция "Газпрома" по этому вопросу предельно понятна и... ПРАЙМ, 25.10.2021
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В Кремле надеются на продолжение диалога по поставкам газа в Молдавию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Позиция "Газпрома" по этому вопросу предельно понятна и проста, она носит коммерческий характер и включает в себя известные скидки, добавил он.
Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии по газовому вопросу, уточнил его пресс-секретарь.
"Нет, у президента пока нет в планах, но с другой стороны как-то продолжать диалог надо. <…> Надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться",- сказал Песков.