МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Главное правило безопасности при покупке рыбы – приобретать ее в сертифицированных магазинах, ведь на стихийных рынках не ведется контроль качества продукции. Однако и в торговых точках важно соблюдать ряд предосторожностей, рассказывает агентству "Прайм" начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева.

"В магазине вы также вправе запросить документы, свидетельствующие о качестве, безопасности и легальности происхождения продукции: ветеринарное свидетельство, в котором указана дата вылова рыбы, номер партии, производитель, срок годности, условия хранения", — добавляет она. СМИ узнало о скором подорожании рыбы в России

При выборе мороженой рыбы эксперт советует обратить внимание на срок годности (особенно для "акционной продукции"), а также на температуру в холодильной камере. Мороженая рыба должна храниться при температуре не выше —180 С, а охлажденная — при температуре не выше +50 С. Если продавец не соблюдает условия хранения рыбы, продукция не только теряет потребительские свойства, но и может быть небезопасной, указывает Строева.

Также, по ее словам, вас должен насторожить слишком яркий цвет лососевых рыб – есть вероятность, что производитель специально добавил краситель для улучшения внешнего вида.

Кроме того, несвежую рыбу можно определить по запаху (запах, не свойственный свежей рыбе, запах окислившегося жира), по наличию окислений жира (выглядит как подкожное пожелтение и пожелтение, проникшее в толщу мяса). Стоит обратить внимание и на чешую — на ней не должно быть пятен, язв, желтого налета, а также на целостность рыбы — не должно быть оторванных плавников, хвостов.

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"Например, если рыба находится в аквариуме, то нужно проверить его чистоту: грязная мутная вода, налет на стенках или самой рыбе говорит о том, что такой товар может быть опасен для здоровья. Вторая особенность – запах. Свежая рыба пахнет морем или рекой — в зависимости от места обитания. Третья – внешний вид: у свежей рыбы жабры яркого красного цвета, выпуклые глаза и блестящая чешуя. Глаза рыбы должны быть "живыми" выпуклыми и прозрачными. Помутневшие и впалые глаза говорят о болезнях рыбы", — сказала Строева.