МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "М.Видео" (головная компания группы "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 6,292 миллиарда рублей, или 35 рублей на акцию, говорится в материалах компании. ГТЛК получила за девять месяцев прибыль против убытка годом ранее

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "М.Видео" принять следующее решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девять месяцев 2021 года: выплатить по результатам девяти месяцев 2021 года дивиденды в размере 6 291 887 945 рублей", — говорится в сообщении.

Собрание акционеров, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится 3 декабря в форме заочного голосования. Реестр для участия в собрании закрывается 9 ноября. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 16 декабря.

Совет директоров группы в январе утвердил новую дивидендную политику, в соответствии с которой "М.Видео-Эльдорадо" планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли или убытка ассоциированных и совместных предприятий по стандарту МСФО 17. Выплаты планируется осуществлять два раза в год. "Акрон" за девять месяцев получил прибыль после убытка годом ранее

Акционеры "М.Видео-Эльдорадо" в ноябре прошлого года одобрили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли по итогам 2019 года в размере 30 рублей (в сумме — 5,393 миллиарда рублей). Дивидендные выплаты по итогам 2020 года составили 38 рублей на акцию (6,831 миллиарда рублей).

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец сентября 2021 года группа объединяла 1178 магазинов в России. Основным акционером ритейлера является Саид Гуцериев (порядка 50% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкой Media-Saturn-Holding (владелец сети магазинов Media Markt) принадлежит 15% "М.Видео-Эльдорадо", free float составляет 24%.