МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Маркировка не оказывает негативного влияния на цены молочной продукции. Ни в одной из категорий вклада маркировки в рост цен не зафиксировано. Об этом сообщили "Прайм" в пресс-службе ЦРПТ (оператор маркировки Честный ЗНАК).

Помимо этого, согласно подсчетам НИУ ВШЭ, стоимость маркируемой "молочки" растет медленнее, чем продукция, которая в маркировку еще не попала.

Например, в сентябре-октябре, по данным экспертов, сыры, которые маркируются с 1 июня, в среднем в неделю росли в цене на 0,19%, в отличие от творога (0,3%), молока пастеризованного (0,31%) и сметаны (0,36%). При этом значительно растет стоимость сырого молока. В сентябре-октябре в среднем в неделю оно прибавляло по 0,48%, а с начала года подорожало на 4,2%. Россиянам рассказали, как не потерять деньги из-за скачанного приложения

Напомним, что ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства, направленный в правительство, написала о том, что себестоимость изготовления молочных продуктов растет. "Плюс к этому в отрасли с 1 сентября ввели маркировку продукции, что может спровоцировать дополнительные затраты. Поэтому возможно отложенное, экономически обоснованное подорожание, предположили в ведомстве", заявили в издании.

В пресс-службе ЦРПТ отметили, что на цены в первую очередь влияет увеличение стоимости сырья и производственной упаковки. Также значительно подорожали импортные ветпрепараты, выросли тарифы на электроэнергию. Летом этого года в ряде регионов наблюдалась засуха и как следствие снижение урожайности кормов. Внес свой вклад и курс валют. Инвестиции компаний в необходимую модернизацию включают в себя не только расходы на маркировку.

Если говорить именно об интеграции компаний в систему маркировки, то было отмечено, что ее стоимость вместе с оборудованием для малого бизнеса начинается от 10-15 тысяч рублей (включая электронные цифровые подписи, сканеры и так далее). При этом бизнес получит от внедрения маркировки до 200 миллиардов рублей в год в результате доступа к данным. Компании получат детальную информацию о структуре торговых потоков, в результате чего смогут снизить уровень запасов и исключить из товарных цепочек наименее эффективных посредников. В отраслевом разрезе именно производители молочных продуктов получат наибольшие выгоды — 53 миллиарда рублей в год.