МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Исследование Роскачества подтвердило идентичность качества пива, выпущенного под международными марками в России, качествам напитка, сваренного под теми же марками за рубежом, сообщил РИА Новости председатель совета Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании — AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) Андрей Губка. Роскачество проверило светлые сорта пива

Роскачество подвело итоги федерального исследования светлого пива 113 торговых марок российского и зарубежного производства: 23 образца получили оценку в пять баллов, товары 45 торговых марок — от 4 до 4,895 баллов, остальные — более низкий балл.

"Уверен, что результаты исследования послужат развенчанию мифа о том, что качество пива, выпущенного под международными марками в России, якобы отличается от качества напитка, сваренного под теми же марками за рубежом", — сказал Губка, заметив, что по итогам профессиональных дегустаций продукция лидеров российского рынка получила самые высокие оценки.

"Кроме того, эксперты сравнивали качество и органолептические свойства пива, выпускаемого под одной маркой на российских пивоварнях и за рубежом. В большинстве случаев "пятерки" от экспертов получили и российская, и иностранная продукция, выпускаемая под этими брендами", — заметил он.

Губка рассказал, что специалисты ассоциации принимали экспертное участие в исследовании: в рамках этой работы изучалось мнение потребителей, оценивался состав пива под разными торговыми марками, а также проводились профессиональные дегустации. Кроме того, напомнил он, Роскачество впервые провело исследование на соответствие не только ГОСТу, но и заявленному типу и стилю пива.