МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. С начала года в России больше всего подорожала капуста, а подешевели огурцы, рассказали изданию "Вечерняя Москва" в Росстате. Россиянам рассказали, что можно и нельзя есть и пить перед вакцинацией

Аналитики ведомства зафиксировали в январе-октябре 2021 года рост цен на такие продукты, как капуста белокочанная свежая (86,2%), картофель (50%), морковь (30,5%), а также свекла (30,1%). При этом есть и подешевевшие товары: огурцы (19,8%), яблоки (4,9%), пшено (3%), виноград (2,5%).

В ведомстве также рассказали, что в первом полугодии 2021 года граждане чаще всего покупали мясные и молочные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также свежие фрукты.

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