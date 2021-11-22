ВЛАДИВОСТОК/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя — ПРАЙМ. Цена на красную икру к Новому году в России, скорее всего, не упадет, при этом спрос на этот продукт останется высоким, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Цены на икру в России взлетели до исторического максимума

РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил в понедельник, что розничная цена на красную икру в России с октября достигла исторического максимума: килограмм стоит более пяти тысяч рублей. Отмечается, что это произошло несмотря на успешные итоги сезона добычи лососевых. За последние 20 лет красная икра в общей сложности подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го килограмм обходился в 675 рублей и 20 копеек.

"Думаю, что цена не упадет. Традиционно цена на икру всегда возрастает. Если судить по путине тихоокеанских лососей на Сахалине, то у нас она достаточно сдержанная — больших объёмов мы не добыли. Наверное, это в том числе в какой-то мере порождает спрос и рост цен", — сказал РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

По его словам, на Камчатке в этом году была достаточно хорошая путина, но и там икра ненамного дешевле. "В целом, дефицит сырья под Дальнему Востоку создает спрос и рост цен на икру", — добавил собеседник.

В сахалинской компании "Гидрострой", занимающейся производством икры, агентству сообщили, что нельзя точно сказать, как изменится цена на красную икру к Новому году.

"Все ценообразование зависит от поведения рынка. Скорее всего, икра дорожать не будет. Однако, несмотря на цены, спрос на данный продукт не уменьшается. Качество сахалинской красной икры всегда было в приоритете, поэтому её разбирают за любую стоимость", – сообщили в компании.