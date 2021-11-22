МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основной фактор роста цены на икру в текущем году в России — действия спекулянтов на рынке, заявил журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин. Эксперты объяснили рост стоимости икры в России

Красная икра в рознице подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в 5 тысяч рублей за килограмм, сообщило ранее в понедельник издание РБК. Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста — традиционный предновогодний ажиотаж и двукратное удорожание поставок, комментировали ситуацию для РИА Новости эксперты.

"Основной фактор роста цены в текущем году — действия спекулянтов на рынке", — в свою очередь считает Панин.

Он пояснил, что основные трейдеры, которые представляют интересы заводов в Москве и продают икру объёмами от тысячи тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, установили и удерживают высокие оптовые цены. По его словам, такие игроки воспользовались целым рядом факторов — и дефицитом качественной икры, и высокими экспортными ценами, и логистическим кризисом.

"При этом на рынок менеджерами по продажам компаний-трейдеров умело вбрасывается информация о дефиците качественного товара, что создает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне- и мелкооптовых покупателей", — заметил председатель Рыбного союза.

Он при этом согласен, что подогревают цены и традиционный ажиотажный спрос на икру перед Новым годом, поскольку производители и продавцы хотят получить максимальную выгоду.