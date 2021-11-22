МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Дефицита красной икры на российском рынке нет, говорится в сообщении Росрыболовства. Эксперты объяснили рост стоимости икры в России

Согласно данным, производство красной икры за 9 месяцев текущего года на 25% превысило потребности внутреннего рынка. "Производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тысячи тонн, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года – 9,9 тысячи тонн", — говорится в сообщении ведомства.

По данным экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тысячи тонн. "Таким образом, уже за три квартала производство икры лососей на 25% превысило этот уровень", — отмечают в Росрыболовстве.

Там также отметили, что в настоящее время вылов лососевых на Дальнем Востоке составил около 538 тысяч тонн, превысив показатели 2020 года на 20% и став третьим результатом в истории российского промысла.

Ранее СМИ сообщали, что средняя стоимость лососевой икры в России за прошлый месяц достигла исторического максимума, впервые превысив отметку в 5 тысяч рублей за килограмм.