МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские покупатели начали массово скупать крупную и мелкую бытовую технику, сообщают "Известия". В России наблюдается небывалый спрос на внутренние туры

В "AliExpress Россия" отметили, что спрос в ряде категорий в январе вырос в четыре-пять раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Особый спрос наблюдается на стиральные машины, холодильники, электрические духовые шкафы и посудомоечные машины.

Другие торговые предприятия тоже заявляют об увеличении объемов продаж на сотни процентов. Игроки рынка полагают, что ажиотаж начался в связи со стремлением россиян в условиях обострения ситуации с COVID-19 обустроить быт — на случай введения жестких ограничительных мер. Также высказываются предположения, что на динамику спроса повлияла отмена многих развлечений, включая путешествия, и как результат, появление свободных средств.