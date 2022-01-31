МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские ритейлеры техники и электроники спрогнозировали цены на свои товары на ближайшее время, в том числе возможное изменение стоимости в связи с высокой волатильностью рубля, сообщили РИА Новости в компаниях. В пяти регионах России зафиксирована двузначная инфляция

Российский рубль в последнее время показывает высокую волатильность на фоне напряженной геополитической обстановки вокруг Украины: так, в среду курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года, а стоимость евро достигла 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. При этом в четверг движение курса рубля изменилось в сторону укрепления, а в пятницу днем доллар торговался у уровня 77,97 рубля, евро — у отметки 86,8 рубля.

"Колебания курса валют могут оказать влияние на цены, но это не произойдет внезапно. В подобных ситуациях повышение происходит постепенно в течение 2-3 месяцев", — рассказал вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

В пресс-службе "Билайн" отметили, что в январе влияние на цены электронных устройств в рознице оказывали два разнонаправленных фактора: окончание новогодних акций, скидок и спецпредложений, а также желание продавцов сбыть излишки товара. Эти факторы могли привести к изменению уровня цен, и эта тенденция может продолжиться уже под влиянием колебаний курса национальной валюты. "В первую очередь это коснется цен на смартфоны", — добавили в компании.

"Как ритейлер мы заинтересованы в том, чтобы покупатели имели возможность приобрести то, что нужно, был спрос, поэтому реализуем целый комплекс мер для сохранения привлекательных розничных цен, не перекладывая рост издержек", — сообщили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" о своих действиях в условиях высокой волатильности курса валюты.

Среди принимаемых ритейлером мер в пресс-службе назвали регулярные промоакции, специальные предложения и персональные скидки. "Кроме того, мы стараемся обеспечить наличие товаров в разных ценовых категориях и расширяем ассортимент собственных торговых марок техники", — рассказали в компании.

При этом в компании МТС отметили, что кратковременная волатильность валюты почти не отражается на конечной стоимости устройств, так как они закупаются большими партиями на несколько месяцев вперед.