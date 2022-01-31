МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году, допускает, что они будут повышаться по отдельным позициям, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Ритейлеры спрогнозировали повышение цен на технику

"Принимаемые меры (поддержки — ред.) в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году", — сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции.

Группа Danone, которой, в частности, принадлежат бренды "Простоквашино" и "Активиа", уведомила ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля на фоне роста себестоимости производства, написало в понедельник издание "Коммерсантъ".

"Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности. Вместе с тем на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей", — считают в министерстве. В Руспродсоюзе рассказали, как изменятся оптовые цены на овощи в январе

В пресс-службе напомнили, что правительством РФ в целях обеспечения стабильной ценовой ситуации на молочном рынке был принят комплекс мер, которые в том числе позволяют сократить и издержки производителей — например, таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна, льготные кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов, на строительство и реконструкцию. Минсельхоз также прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости скотоместа при расчете компенсации части понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, реализация которых начата с 2022 года.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на прошлой неделе поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году, чтобы не допустить роста цен на эту продукцию.