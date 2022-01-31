МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Понижение курса рубля на фоне геополитической напряженности и волна "омикрона" могут усилить рост цен на продукты питания в России, повышая издержки производителей и сетей, пояснили опрошенные РИА Новости эксперты. Ритейлеры со своей стороны подчеркивают, что делают все возможное, чтобы сгладить этот эффект для розничных цен. Минсельхоз не ждет резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году

Российский рубль в последние недели показывает высокую волатильность на фоне нарастания геополитической напряженности вокруг Украины, например на минувшей неделе курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года. В понедельник днем доллар торговался около 77,5 рубля. В прошлый раз такой или выше уровень устойчиво наблюдался в марте и сентябре-октябре 2020 года, а до этого — в начале 2016 года.

"Ослабление рубля и рост курса валют вызывают рост издержек производителей — ведь валютная составляющая велика во многих категориях товаров, что в свою очередь может повлиять на динамику цен", — пояснил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.

"АКОРТ отслеживает ситуацию с ценами на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе и на мировых рынках. Пандемия продолжает оказывать влияние на ценовые колебания, в первую очередь сказываясь на росте прямых затрат поставщиков и производителей", — заявили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

Сети со своей стороны стремятся сгладить эффект для розничных цен. "В настоящий момент поставщики заявляют о повышении отпускных цен на свою продукцию, объясняя это ростом издержек из-за ряда факторов, в том числе динамики курса валют. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей, в том числе демпфируем рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат, из-за чего увеличение цены на полке происходит меньшими темпами", — отметил представитель пресс-службы X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

В Минсельхозе также ранее отмечали, что высокие темпы роста цен на продукты – это мировой тренд последних лет, а стабилизирующие меры российских властей делают его значительно менее ярким. Вместе с тем в министерстве видят влияние на российских производителей пищевых продуктов удорожания упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости.

В ЗОНЕ РИСКА

Леонов отмечает, что сложно назвать категории продуктов, которые ни коим образом бы не зависели от курса валют: в различной доле валютная составляющая присутствует во всех технологических цепочках производства продуктов питания. Производители напитков в России прогнозируют рост цен на свою продукцию

Так, напрямую курс влияет на цену продукции, поставляемой из-за рубежа — сюда входят, например, чай, кофе, импортные фрукты и овощи. Кроме того, отметил он, современные предприятия пищевой промышленности работают на иностранном оборудовании, используя сырье, упаковочные материалы и пищевые ингредиенты со всего мира. Зерновые, являющиеся сырьем для перерабатывающей промышленности и кормами для животноводства, являются биржевым товаром, поэтому внутренний рынок, пояснил эксперт, ориентируется в ценообразовании на международные котировки.

"Растениеводы в процессе производства используют импортный посевной материал, технику, средства защиты растений, поливные системы и так далее. Животноводы закупают оборудование, генетический материал, вакцины, кормовые добавки иностранного производства", — подчеркнул Леонов.

В свою очередь в АКОРТе перечислили ряд факторов, влияющих через пандемию на ценовые колебания и сказывающихся главным образом на росте прямых затрат поставщиков и производителей.

"Среди ключевых факторов: инфляция на мировом рынке, рост стоимости логистики, валютные колебания, рост стоимости кормов и витаминов для сельскохозяйственных животных, рост стоимости удобрений. При этом торговые сети-члены АКОРТ заинтересованы в сохранении доступности товаров для покупателей, предпринимают усилия для сдерживания цен", — отметили в ассоциации.

Там подчеркнули, что, помимо проведения специальных акций и распродаж, ритейлеры продолжают работу с собственными издержками и не допускают резкого повышения стоимости: как правило, даже значимое изменение цен поставщиков не перекладывается автоматически и в полном объеме на плечи потребителей, а максимально выравнивается сетями, подчеркнули в АКОРТе.

СТАТИСТИКА И НАЦЕНКИ

Согласно данным Росстата, в целом за 2021 год цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) выросли на 10,62% против роста на 6,69% в 2020 году. Эксперты неоднократно подчеркивали, что на динамику цен в последние два года сильно влияли, в частности, нарушение цепочек поставок в связи с пандемией и рост издержек на логистику, рост стоимости импортных составляющих в производстве из-за роста курса доллара, рост стоимости сырья и упаковки. "Цены подскочат еще на треть": как и когда выгодно купить электронику

С начала года по 21 января также наблюдается рост потребительских цен на некоторые виды наиболее востребованных у населения продуктов: так, гречка с начала года подорожала в среднем на 1,89%, сахар-песок — на 1,84%, пастеризованное и стерилизованное питьевое молоко — на 1,03% и 1,41%, пшеничная мука — на 1,42%. В свою очередь, среди плодоовощной продукции наиболее заметно подорожали белокочанная капуста, морковь и помидоры — с начала года на 11,16%, 6,12% и на 10,59% соответственно.

Торговые сети в результате переговоров с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в которых также участвовали представители Минпромторга, снизили с августа прошлого года по конец января торговые наценки на девять процентных пунктов — до 13%, сообщил в пятницу в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным глава ФАС России Максим Шаскольский.

Кроме того, в середине января стало известно, что крупнейшие российские ритейлеры по предложению ведомства ограничат наценки на ряд социально значимых продуктов: по информации ФАС России, АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group согласились сохранить наценки на уровне 10%, а торговая сеть "Бристоль" – 10-15%.

В то же время еще один из крупнейших российских ритейлеров — "Лента" — сообщил, что уже ограничивает торговую наценку на социально значимые товары 10%, а "Ашан" проинформировал, что на протяжении нескольких лет постоянно практикует применение минимальных наценок на социально значимые товары. В свою очередь торговая сеть "Верный" ограничила до 10% торговую наценку на 245 наименований товаров первой необходимости.

По данным университета Хопкинса, число выявленных случаев COVID-19 в мире на начало 2022 года превысило 300 миллионов. Пандемия, продолжающаяся более двух лет, находится на критическом этапе, однако, как пояснил в начале прошлой недели гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, у человечества есть инструменты завершить эту острую фазу.