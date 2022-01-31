МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Повышение себестоимости молока и, в результате, молочной продукции будет неизбежно влиять на конечную цену, так как большинство производителей больше не могут жертвовать своей рентабельностью, сообщил РИА Новости гендиректор "Союзмолока", объединяющего производителей и переработчиков молока, Артем Белов. Эксперты оценили, как могут измениться цены на продукты

Ранее в Минсельхозе сообщили, что резкий рост цен на молочную продукцию в 2022 году не ожидается, но допустили, что цены будут повышаться по отдельным позициям. В ведомстве отметили, что, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию держалась ниже темпов продовольственной инфляции.

"Производители до текущего момента предпочитали жертвовать своей рентабельностью, но сохранять потребление, однако в этом году у многих закончился этот буфер, и эта ситуация будет неизбежно оказывать давление на цены", — пояснил Белов.

Глава "Союзмолока" отметил, что себестоимость производства литра молока "выросла за 2021 год на 15-16%". "Серьезно увеличилась себестоимость и в части переработки – на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции", — добавил Белов.

При этом, по его мнению, рост себестоимости молочной продукции не компенсировался ростом цены на полке и на ферме. "Молоко и молочная продукция относятся к социально значимой категории товаров, и производителю не так просто переложить рост себестоимости продукции в цену на полке, особенно в условиях сокращения реально располагаемых доходов населения", — заявил Белов.

Группа Danone, которая, в частности, контролирует бренды "Простоквашино" и "Активиа", сообщила ритейлерам о повышении цен на часть ассортимента почти на 10% с февраля 2022 года на фоне роста себестоимости производства, написало в понедельник издание "Коммерсантъ". Между тем на прошлой неделе вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году, чтобы не допустить роста цен на эту продукцию.