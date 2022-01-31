МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Выпуск в РФ пива и напитков, изготовляемых на его основе, вырос в 2021 году на 2,8%, до 799,9 миллиона декалитров, продажи в рознице увеличились на 0,7%, до 753,9 миллиона декалитров, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей. Индекс потребительских цен Германии продолжил расти в январе

"Объем производства пива и напитков, изготовляемых на основе пива, в январе-декабре 2021 года составил 799,9 миллиона декалитров (102,8% от уровня аналогичного периода прошлого года). В декабре 2021 года произведено 183,5 миллиона декалитров (106% от уровня 2020 года)", — говорится в экспертных материалах.

"Объем розничной продажи пива и напитков, изготовляемых на основе пива, в январе-декабре 2021 года составил 753,9 миллиона декалитров (100,7% от уровня января-декабря 2020 года). В декабре продано 172,5 миллиона декалитров (97,9% от уровня декабря 2020 года)", — говорится в сообщении.

В частности, пива в 2021 году было произведено 703,9 миллиона декалитров, на 1,4% выше уровня предыдущего года, в декабре объем производства вырос на 4,4%, до 161,4 миллиона декалитров. Выпуск пивных напитков за год вырос на 15%, до 96,12 миллиона декалитров, в декабре — на 19,8%, до 22 миллиона декалитров.

Розничные продажи пива в 2021 году составили 665,5 миллиона декалитров, снизившись по сравнению в 2020 годом на 0,7%, в декабре — 152 миллиона декалитров (ниже декабря 2020 года на 3,4%). Объем розничной продажи напитков, изготовляемых на основе пива, составил 88,4 миллиона декалитров в 2021 году (на 12,8% выше уровня 2020 года) и 20,5 миллиона декалитров в декабре (выше уровня декабря 2020 года на 8,5%).