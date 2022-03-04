МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Резкое падение курса рубля привело к дефициту некоторых товаров для ремонта в Москве, рассказали РИА Недвижимость эксперты. Структурный дефицит ликвидности российских банков резко вырос

По словам дизайнера студии DesignStudio_t2 Натальи Тарасевич, поставщики черновых и отделочных стройматериалов начали ежедневно обновлять прайс-листы в сторону повышения.

"Дорожает все. Только за последние дни цены выросли в среднем на 7-10%. Это касается товаров как импортного, так и отечественного производства", — сказала она.

По наблюдениям индивидуального предпринимателя в сфере ремонта Андрея Хрисанова, некоторые товары в Москве найти уже невозможно. Например, это касается различных труб и деталей для смесителей, уточнил он.

Хрисанов пояснил, что в связи с изменением курсов валют многие иностранные компании приостановили поставки товаров для ремонта до стабилизации ситуации. На фоне повышенного спроса со стороны покупателей, спешащих приобрести необходимые наименования по старым ценам, это неизбежно привело к наблюдаемому дефициту, заключил он, отметив, что восполнять нехватку товаров придется отечественным производителям.