МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Магазин шведской компании ИКЕА в Новосибирске утром в пятницу не открыл двери для покупателей хотя еще накануне вечером работал в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники: магазины ИКЕА закрываются в России на три месяца

Сотрудники сообщают прибывшим к открытию посетителям, что магазин не работает.

В IKEA Новосибирск работают около 500 сотрудников.

Ранее в четверг ИКЕА заявила, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Приостановлен весь экспорт и импорт, а также все производственные операции в РФ.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

ИКЕА — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает в примерно 30 странах мира, управляет порядка 450 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега".