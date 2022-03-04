МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Из-за сложностей с расчетами в России могут возникнуть перебои в поставках импортных товаров, заявил в беседе Ura.ru аналитик, инвестиционный стратег УК "Арикапитал", кандидат экономических наук Сергей Суверов. В Москве зафиксирован дефицит товаров для ремонта

По его словам, в стране не ожидается дефицит с продуктами питания, но может возникнуть нехватка некоторых других товаров. В частности, кофе, бытовой техники и туалетной бумаги.

"По импортным товарам возможны перебои, потому что есть трудности с расчетами. По кофе уже были сообщения, что будут перебои. Многие импортные товары — электроника, бытовая техника, даже туалетная бумага могут стать дефицитом. По местным, думаю, цены вырастут. Но продукты будут. Дефицита по ним не ожидается", — считает аналитик.