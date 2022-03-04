МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "Ашан" рекомендовал некоторым магазинам сети ограничить продажу социально-значимых товаров при рознице в одни руки, инициатива обусловлена большим спросом на эту категорию среди бизнеса, при этом проблем с запасами таких товаров у компании нет, а предложение создано для того, чтобы обслужить всех клиентов, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже бьют многолетние рекорды

В начале недели Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что часть ритейлеров, в том числе и "Ашан", ограничат свои наценки на на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня в 5%. При этом Auchan Retail — в его подразделение входит "Ашан Ритейл Россия" — планировал установить ограничения с 3 марта.

"Мы наблюдаем рост спроса на социально значимые товары, в том числе крупные закупки со стороны бизнеса. Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара", — пояснили в компании.

"В этой связи мы рекомендовали тем магазинам, где наблюдается такая ситуация, при необходимости предлагать клиентам не покупать большие объемы за один раз, чтобы дать возможность совершить покупку всем клиентам", — говорится в сообщении.

Ритейлер указывает, что все все ограничения носят рекомендательный характер и зависят от конкретного магазина. "На сегодняшний день мы достаточно обеспечены запасами социально значимых товаров, закупки и доставка идут регулярно, какого-то дефицита в ближайшее время мы не ожидаем", — добавили в пресс-службе.

"Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами трех форматов: гипермаркетами, суперсторами и супермаркетами. Сейчас сеть компании в РФ насчитывает 231 магазин.