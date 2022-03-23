МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский бизнес стал активно использовать кризисную ситуацию в своих целях: на товары, в том числе из старых партий, в разы поднимают цены, пишет газета "Известия" со ссылкой на продавцов, представителей ритейла и отзывы покупателей. ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян

В частности, сеть обувных магазинов "Рандеву" повысила цены в два раза, пара обуви стала стоить на 3-7 тысяч дороже за полторы недели.

У брендов одежды цены тоже не стоят на месте. Сотовый ритейл поднял ценник смартфонов на 15-20 тысяч рублей за гаджет, магазины парфюмерии и косметики — на 50%. Контактные линзы в магазинах оптики стали дороже на 40%, а на маркетплейсах — в разы.

Издани приводит в пример компанию Melon Fashion Group (торговые марки Zarina, befree, Love Republic, sela). Подорожание составило в среднем 80%. Оно коснулось даже тех вещей, которые в феврале продавались со скидками. "Например, свитер Love Republic, который ранее продавался за 999 рублей, теперь стоит 1799 рублей, платье вместо 2519 рублей "со скидкой" теперь реализовывается за 3599 рублей. Сотрудники магазинов группы рассказали, что повышение цен коснулось большей части ассортимента, как старой, так и новой коллекции. В Melon Fashion Group на запрос не ответили", — пишет издание.