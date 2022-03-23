МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность роста цен на бумагу, говорится в сообщении ведомства. СМИ: бизнес взвинтил цены на товары из старых партий

Ранее в соцсетях появились жалобы на резкий рост цен на офисную бумагу в магазинах страны.

"На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", — говорится в сообщении на официальном канале ведомства в мессенджере Telegram.

ФАС добавила, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства "и установления экономически необоснованных цен" отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования.