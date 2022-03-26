МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Спрос россиян на духи в первые две недели марта вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом суммарно в первую половину месяца граждане потратили на парфюмерию 10,9 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Эксперт рассказал о причинах подорожания кофе

"В первые две недели марта россияне купили 4,6 миллиона единиц парфюмерии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда в России было продано 3,1 миллиона флаконов, рост составил 48%. По сравнению с первыми двумя неделями февраля 2022 года спрос вырос на 55% (3 миллиона флаконов). Всего жители страны потратили на парфюмерию в первой половине марта 2022 года 10,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По словам заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, март и февраль — одни из самых пиковых периодов на рынке парфюмерии, так как на эти месяцы приходятся праздники: День святого Валентина и Международный женский день. В то же время Юсупов уточнил, что всплеск спроса на парфюм в марте текущего года обусловлен в том числе заявлениями иностранных компаний об уходе с российского рынка.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.